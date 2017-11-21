〈中部〉全台6品牌市集 第二市場、逢甲夜市入列

2017-11-21

〔記者張菁雅／台中報導〕由經濟部舉辦的品牌市集、優良市集及樂活名攤評核活動，廿日在台中市政府舉行頒獎典禮，台中市場總星數達七百零六顆星，勇奪全國第一。今年全國僅六處的品牌市集，台中的第二市場及逢甲觀光夜市就佔了二處，第二市場以百年美食做為新定位，逢甲觀光夜市更是全台特色創意美食的指標，這兩處也是四星市集。

經濟部中部辦公室代理主任許正宗表示，優良市集暨樂活名攤頒獎典禮就像是「菜市場金馬獎」，這項活動已邁入第八年，今年首度授權直轄市政府自辦一、二星評核，六都競相報名，報名數量與通過數量雙雙創下新高，共通過六處品牌市集、一至四星等的優良市集一百一十三處，以及一至四星等的樂活名攤共一千零一九處，總星等達二千三百一十六顆星。

其中，台中市相較去年獲獎總星數，今年大幅成長四．三倍，共有廿五處優良市集，包括四星二處、三星六處、二星十四處、一星三處，市集總星數有五十七顆星；樂活名攤則有三百卅九攤，包括四星十攤、三星廿二攤、二星二百卅六攤、一星七十一攤，名攤總星數六百四十九顆星，總計七百零六顆，為全台之冠。

副市長張光瑤指出，雖然新興市場逐漸興起，但傳統市場人情味更被消費者重視，傳統市場要發展，不僅政府提供補助，更需要各市場對商品品質的堅持、對環境整潔的重視。

經發局也表示，為鼓勵台中市攤商參加優良市集暨樂活名攤評核，今年同時獲得三星等以上的優良市集及樂活名攤，可減免攤位使用費十％，僅獲三星等以上的樂活名攤，可減免攤位使用費五％，兩項減免期限均為一年。