〈中部〉《最重可處5年有期徒刑》6行道樹被鑽洞下毒 市府報警緝凶

2017-11-21

5棵已死亡 1棵搶救中

〔記者張菁雅／台中報導〕行道樹竟遭人下毒手！北屯區文心路四段、北屯路有六棵行道樹被鑽孔灌藥，其中五棵已死亡，另一棵搶救中。建設局已報警處理，局長黃玉霖表示，破壞行道樹涉犯妨害公務罪，最重可處五年有期徒刑，並依自治條例每株可處二千元以上八萬元以下罰鍰，同時要求行為人賠償樹木市價最高六倍，市府將依法追究，絕不寬貸。

文心路四段及北屯路上的樟樹、黑板樹陸續枯萎，建設局請樹木專家健診後，研判是人為用電鑽在樹幹鑽入十餘孔洞，深入十公分，且灌入藥劑，共有六棵樹木遇害，五棵已死亡，為避免倒塌影響公共安全，建設局前天下午已移除枯樹，將儘速重新補植適合樹木，另一棵正在搶救中。

涉妨害公務 且需賠償約63萬

建設局已向警察局報案，由第五分局偵辦，警方正進行查訪及調閱監視器，全力追查行為人。

黃玉霖表示，任意毀損、破壞公有行道樹是犯罪行為，涉犯刑法第一三八條「損壞公務員職務上掌管之物品」的妨害公務罪，最重可處五年有期徒刑。此案已造成路樹死亡，市府將依「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定，每株可處二千元至八萬元罰鍰，並按照「台中市行道樹賠償標準」，要求賠償該規格樹木的基本單價，最高可達六倍。若六棵樹木死亡，行為人最高恐須賠償市府約六十三萬元。

黃玉霖也呼籲，樹木長成不易，大樹更需數十年才能成為綠蔭，且樹木具有調節溫度、淨化空氣、美化市容等功能，是珍貴的綠色資源，希望大家愛惜。對於蓄意破壞行道樹者，市府絕對依法嚴辦，絕不寬貸。