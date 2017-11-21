〈中部〉明年家戶太陽能板 每瓩補助1.8萬

2017-11-21

〔記者張菁雅／台中報導〕為達到二○二五非核家園的目標，經發局長呂曜志廿日在市政會議報告台中市替代能源發展及智慧節電規劃方向，市府明年將補助家戶裝設太陽能板，並請相關單位研究能否在滯洪池、地勢平坦的林業用地、河川地設置太陽能板。此外，市府未來三年將獲中央補助七．六七億元，用來補助服務業、集合住宅、辦公大樓、政府機關及學校等，更換無風管空氣調節機、智慧照明及能源管理系統。

編列570萬 可補助60餘戶

呂曜志指出，台中市都市化程度愈來愈高，因應工商發展用電需求，市府推動替代能源及智慧節電措施，以能源供給轉型、完善需求管理並重；其中，再生能源主要來自風力和太陽能發電，台中市風力發電及太陽光電裝置容量逐年成長，截至今年九月，台中市風力發電裝置容量位居全台第三，太陽光電裝置容量全台第七。

另外，經發局在一○四年至一○六年共投入約一千萬元，獎勵民眾設置太陽能熱水系統，累積已補助三千多戶，有鑑於該項補助已達預期成效，且為提升太陽光電設置量，經發局明年將原經費五百七十萬元，改用於補助家戶裝設太陽能板，每瓩補助一萬八千元，每案補助上限為卅萬元。

呂曜志說，目前裝設太陽能發電系統的社區大樓，都是將電力賣給台電，本身還是使用台電供應的電，明年新的補助措施必須是「自己發電自己用」，家戶設置的太陽能發電系統裝置量約五瓩，需要的屋頂面積約廿多坪，以此推估，可補助六十多戶。

獲中央7.67億 推廣智慧節電

呂曜志也表示，經發局除持續推動公有及民間單位在屋頂設置太陽能板外，也將請相關單位盤點地面可用區域，例如滯洪池、地勢平坦的林業用地、河川地等，尤其是大排護岸有不少腹地，目前不少大排護岸做為自行車道使用，未來若能設置太陽能板，設置量相當可觀。

智慧節電方面，市府一○七年至一○九年共獲中央補助七．六七餘億元經費，一部分用於汰換老舊辦公室照明、建置室內停車場智慧照明及能源管理系統，服務業及表燈營業用戶補助金額可達新設備的三分之一，政府機關與學校可達二分之一；另一部分用於汰換無風管空氣調節機（冷氣機），每瓩補助二千五百元，若室內面積十坪，一般使用五瓩的冷氣機，即可獲得一萬二千五百元補助，且預估最多可節省六十六％耗能。