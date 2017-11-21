〈中部〉投市貓羅溪橋施工 改為雙向單車道

2017-11-21

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市貓羅溪橋伸縮縫換裝工程，二十日開始施工，預計二十四日完工，公路總局南投工務段公告，該工程採「半半工法」，因此施工期間，原先雙向「雙車道」變更縮減為雙向「單車道」，提醒用路人小心駕駛，以策安全。

位於台三線的貓羅溪橋，堪稱是南投的交通樞紐，除了可以銜接國道三號南投交流道以外，也是南崗工業區與中興新村、草屯等地區往來的要道，每天車流量來來往往相當多。

公路總局南投工務段指出，該橋在民國八十六年十月完工通車，迄今已二十年，最近發現橋面部分伸縮縫磨損嚴重，基於用路人安全及權益考量，遂捨「封橋」作法，而是採「半半工法」，即將原本南北合計四線車道變成雙線各單一車道，一半施工另一半通車，將對民眾的用路影響降至最低。

昨先開放南北外側各一個車道供通行，內側車道則利用大型機具就伸縮縫進行零件拆卸、更換、組裝等相關工作，待完工後，換封閉外側車道施工，改開放內側車道供通行，因此工務單位呼籲駕駛朋友行經施工路段時，一定要減速慢行，以確保行車安全。

而在上下班交通流量尖峰時間，工務單位估計，因車道縮減想要不塞車，恐怕有其困難度，也特別提醒民眾可依替代道路路線改道行駛，如在南崗工業區上班的民眾，可改走彰南路或中華路進出，至於前往縣府、公所、司法大樓等市區機關團體洽公的民眾，可選擇中興路或華陽路，避開施工的貓羅溪橋路段，以免陷入車陣影響心情或耽擱上下班時間。