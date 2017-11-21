〈中部〉彰化站YouBike 等半小時才借到

2017-11-21

昨早近9點 60根停車柱全是空的

〔記者張聰秋／彰化報導〕YouBike罷工？彰化YouBike租借最熱門的站點彰化火車站，昨天嚴重出現「斷車」情況，不少民眾在沒有更便利的替代運輸工具下，只好原地苦候，有人等了半個小時才借到車，因而質疑單車調度出了問題。縣府表示，昨天突然多出二○○人次借車，才會造成此一情況，未來縣府會繼續觀察數據變化，若同一時段借車人次維持在高峰，會再加派人力調配單車。

昨天上午八點五十分左右，彰化火車站YouBike租借還車站，六十根停車立柱竟然「空柱」無車可讓民眾租借，許多旅客從彰化火車站下了火車，走到租借站，打算騎YouBike做短程代步，卻只能望「柱」興嘆。

沒單車可借，公車班次又少，計程車車資又以傳統喊價方式為主，多數民眾只好現場排隊苦候，有人等了二、三十分鐘，直到上午九點廿四分左右，終於有工作人員前來補上約十台單車，但單車才停好馬上被借走。

不少民眾說，周一非假日，上午九點過後也非上學上班尖峰時段，怎麼YouBike突然變得那麼搶手？還有民眾質疑彰化市單車會不會「支援」台中市，單車數量因而不足？更有民眾等到一肚子氣，自嘲說，走路也早走到家了！

突增200人次借車 縣府將觀察調配

對此，縣府城市暨觀光發展處長馬英傑表示，全縣彰化市、員林市、鹿港鎮總共有一六五○輛單車調配運用，單車數量維持不變，沒有被調配台中市使用，在彰化市會騎到從台中市來的單車，多數從台中烏日騎乘到彰化市歸還的單車。

馬英傑指出，從大數據資料分析，周一上午六時到八點是學生通勤族借車高峰期，平常此一時段，借車人次約一一○○人次，等車時間約十多分鐘，昨天突然多出二○○人次借車，缺車情況雪上加霜。未來縣府會繼續觀察數據變化，若同一時段借車人次都維持在高峰，縣府會再加派人力調配單車，縮短民眾等待用車的時間。