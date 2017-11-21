〈中部〉柳丁量少價揚 雲縣府籲勿搶種

2017-11-21

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林柳丁栽種面積現有一千五百多公頃，較十年前減少逾半，量少價揚，今年盤商到田間購買每台斤十四、五元，開盤價創十年來新高，由於柳丁連漲多年，近來發現果農出現搶種情況，雲林縣府農業處呼籲果農不要搶種，以免又發生供需失衡。

10年前逾3千公頃 目前減少逾半

古坑是國內重要柳丁產地之一，因地勢、氣候及土質等因素，古坑的柳丁有特殊香氣，深獲消費者喜愛，早年筍園廢園後大部分都改種柳丁，全盛期全雲林柳丁栽種面積三千四百多公頃，其中古坑就有二千多公頃。

連續多年價格崩盤 果農廢園轉作

古坑劉姓果農說，柳丁每公頃少則可產五、六千公斤，多的話可達近萬公斤，全盛時期全國種植面積近萬公頃，年產量達廿五公噸，供過於求，連續多年價格崩盤，政府鼓勵廢園轉作，許多果農轉作香蕉、鳳梨、芭樂。

古坑公所表示，雲林柳丁面積九十五年有三千四百多公頃，去年剩一千五百多公頃，鳳梨栽種面積五年來從四百七十多公頃增至八百多公頃，香蕉從四百多公頃增為六百多公頃。

林姓果農說，種植面積少一半，加上先前價格連續低迷好幾年，沒有廢園果農也無心管理，加上氣候異常等因素，柳丁產量縮水，量少價揚，最近三年田間開盤價每台斤均逾十元。

今年氣候影響 每公頃產量減2成

果農說，受到六月初連續大雨、環境污染等影響，今年每公頃產量減少約二成，上週盤商到田間購買開價一台斤十五元，最近價格微跌每台斤為十三、四元。果農表示，今年閏月，節氣延後，古坑柳丁盛產期延至十二月初，價格應與現在差異不大。