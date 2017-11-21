〈中部〉廢蚵殼再利用 台糖將建回收廠

2017-11-21

明年初動工興建 採有價回收蚵殼

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣東石鄉、布袋鎮是牡蠣養殖區，每年產生大量的廢棄蚵殼，堆置成山，有礙環境景觀、衛生等，台糖公司發展循環經濟，將在東石鄉圍潭村港墘農場興建蚵殼回收再生工廠；台糖生物科技事務部執行長黃民生說，正辦理發包建廠，預計明年初動工，後年完工運轉生產，將採有價回收蚵殼，會定期公告標案，一次收購大量蚵殼，預期會有業者先行回收後來投標。

東石村長：對地方環境是好事

立委蔡易餘表示，台灣一年約產生十二萬噸牡蠣殼，大量廢蚵殼造成環境問題，去年與時任農委會副主委翁章梁討論，向台糖公司提議設置再生工廠，經一年規劃，台糖確定投資生產，對海區環境改善、民眾收入都有益。

東石村長吳春福說，過去常有高雄市業者來收運廢蚵殼後打碎加在飼料中，但廢蚵殼數量可觀，夏季炎熱時孳生蚊蠅，也會有臭味，若台糖蚵殼回收再生工廠能運去利用，對地方環境是好事。

圍潭村長蔡文峯則說，村內堆置蚵殼情形不多，如果台糖要來設廠，建議先召開地方說明會及跟村民協商，居民需要瞭解堆置存放及製造的過程是否會產生臭味。

回收後可製成肥料、飼料及建材

黃民生表示，蚵殼主要成分為碳酸鈣，回收處理後可做為肥料、飼料及建材，生技部門還將研發保健食品、美容保養品等；台灣一年使用碳酸鈣約三十六萬噸，來源以開採礦石為主，台糖這座工廠占地約○．九公頃，估計每年回收五萬噸廢蚵殼，產出四萬餘噸碳酸鈣，可用於飼料並製成產品售出，如台糖畜牧場飼料用量大，就用得到。