〈中部〉焚化廠回饋減7千多萬 后里抗議

2017-11-21

〔記者張軒哲／台中報導〕明年度后里焚化廠與文山焚化廠回饋金較去年減少七千多萬元與兩千多萬元，影響最多的后里區民代為捍衛居民權益，廿日上午市議員陳本添與各里長齊聚后里區公所拉白布條陳情。環保局副局長吳東燿指出，后里焚化廠因老舊常故障停用維修，加上發電售電量收入減少，導致回饋金短少，市府不會扣款項；各里長一致要求，后里焚化廠回饋金要專款專用，只能用在后里區建設，要公開化，市府不能收回節餘款。

質疑黑箱作業 要求市府公開化

「還我后里鄉親權益、反對大砍回饋金」，陳本添與各里長齊聚拉白布條抗議，立委洪慈庸、市議員陳清龍、張瀞分也派代表與會。陳本添表示，后里與文山焚化廠近年垃圾進場量都差不多，台電指稱售電量一度電才減少一角，回饋金怎會減少這麼多？

墩西里長紀廷芳表示，后里焚化廠回饋金不管用多少、有無用完，節餘款要還給區公所；泰安里長江慶南說，回饋金一定要公開化，各里經費如何使用，都要公布；墩東里長郭登豐說，明年回饋金減少這麼多，市府都沒先開說明會，里長幾乎都不知道，很難不令人質疑是黑箱作業。

后里區代理區長張大春說，后里回饋金主要是因后里焚化廠收入短少，市府不可扣款，扣款也無法挪至其他經費，以後若是各里小型工程款有影響，建設局會有經費支援。

環保局指出，后里與文山焚化廠明年回饋金皆因發電售電收入減少，烏日廠因無售電，依自治條例規定，當年度回饋金額度若低於一百年額度，仍以一百年額度為準從優編列，故烏日廠金額與去年相同。

環局爭取以再生能源價格購電

以影響較多的后里廠為例，自一百年來，回饋金額度隨垃圾量及售電價格落差而有增減，各年度增減額度從一百五十餘萬元到七千餘萬元都有，一○一年增加約二千多萬元、一○二年減少約二千多萬元、一○三年減少約四千多萬元、一○四年增加約四千多萬元、一○五年增加約六千多萬元、一○六年減少約一百五十多萬元、一○七年減少七千七百多萬元，可看出各年度的差異很大。

環保局表示，已推動后里焚化廠發電設備全面檢修及更新計畫，提高發電效能。同時，也將向中央爭取以再生能源發電的價格收購焚化廠發電，提高收入，以增加回饋金。