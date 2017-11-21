〈中部〉豐原安康段社宅出租 首日138人登記

2017-11-21

即起至下月29日受理 合格者抽籤

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市多元推動社會住宅，首處豐原區安康段預計年底完工，二百戶居住單元廿日開始受理申請，首年租金以市價五折出租。市府另將試辦包租代管計畫，遭市議員質疑清查閒置房屋慢半拍，且要求社宅公設要好，別被污名化。

中市府推動「八年一萬戶」社會住宅，豐原安康段社會住宅是全台第一處動工，可望是第一個完工，之後陸續有大里光正段及太平育賢段、北屯北屯段及東區尚武段及東勢子段進行中，市長林佳龍期待成為全國社會住宅的示範。

市府住宅處表示，安康段社會住宅第一期有二百戶，包括一房型一百廿戶、二房型六十戶、三房型廿戶，只租不售。一房型首年租金市價打五折，每月三千八百元起跳，符合限制條件即日起至下月廿九日登記，合格申請人將公開抽籤決定承租順序，昨天有一百卅八人登記。

首年租金市價5折 吸引無殼族登記

一位年約卅歲的陳先生，目前每月租屋費用約七、八千元，由於薪水不高，租金壓力不小，他選擇登記承租一房型，認為第一年三千八百元左右的價格實在很便宜；住在豐原的黃女士，則是因為不想搬來搬去，希望能找到一個可以穩定租幾年的地方，看到豐原安康段的社會住宅環境很不錯，商店林立，離豐原醫院又近，來登記試試運氣，希望能如願搶到名額。

另外，市議員何敏誠在議會質詢時指出，市府將試辦包租代管計畫，但到現在都還沒清查完本市閒置房屋數，動作慢半拍；蔡雅玲、謝志忠和張玉嬿議員則要求社宅公共設施要做好，也可給附近居民停車優惠，鄰里共好，免得被污名化。

都發局表示，包租代管有三千二百戶名額，包租包管、代租代管方案各一千六千戶名額，閒置房屋大概有二．八萬到三萬戶，正與合作廠商洽談簽約當中；社宅期望透過全方位服務及擴張服務範圍，不僅讓社區獨好，也成為受歡迎的公共設施。