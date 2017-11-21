〈中部〉路跑經濟夯 彰化明年擬辦馬拉松季

2017-11-21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為期一個月的「彰化馬拉松月」，在前天「鹿港馬拉松」壓軸登場後宣告落幕，而這四場馬拉松賽事讓旅宿業者大大受惠，可說是全數爆滿，還有國外跑者專程來參加。縣府表示，明年將擴大加碼為「彰化馬拉松季」，並將透過票選，選出跑者心目中最嚮往的跑步路線，以增加馬拉松賽事，再創運動經濟。

彰化縣從十月二十九日開始到十一月十九日，在員林、二水、田中、鹿港等地，於每個星期日都各舉辦一場路跑活動，打造出「彰化縣馬拉松月」，根據縣府教育處統計，四場馬拉松報名選手約為四萬五千人，而吸引總人數超過十萬人以上。

縣府教育處長鄧進權表示，縣長魏明谷認為以「馬拉松月」行銷彰化，效果良好，已指示明年要加碼擴大為「馬拉松季」，預計將增加場次，路線部分將在年底舉辦票選，而目前列入名單的有「戀戀一三九線馬拉松」、「濁水溪超馬」、「葡萄酒馬拉松」等等，希望規劃出全新體驗的馬拉松路線。

來自香港背包客黃嘉穎曾經在鹿港背包客棧「打工換宿」，這次得知有「鹿港馬拉松」活動，馬上就訂了廉航機票來台五天，把人生第一次「半馬」獻給鹿港。她說，自己在香港也喜歡跑步，來台灣跑馬拉松，讓她有度假的感覺。

彰化縣民宿協會理事長許書基表示，「馬拉松月」辦在旅宿業淡季的十一月，對旅宿業者有相當大的幫助，未來若能串連彰化縣各鄉鎮的地方特色，邀請國際背包客糾團來台跑馬拉松兼觀光，是城市觀光的另一種行銷模式，值得推廣！

縣府城市暨觀光發展處長馬英傑強調，將會整合旅宿業者推出套裝行程，也會透過海外旅展，來行銷彰化馬拉松賽事，用馬拉松把彰化觀光推到國際舞台。