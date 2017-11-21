〈中部〉楓紅襯白櫻 奧萬大一次看透透

2017-11-21

霧社山櫻零星綻放

〔記者佟振國／仁愛報導〕現在應該是賞楓季，但受暖冬影響，讓奧萬大森林遊樂區的變色植物延後換裝，反倒是應在每年二、三月才盛開的霧社山櫻，此時優雅白花已綻放枝頭，讓遊客賞楓之外還有小驚喜。

楓香林楓紅約三成

奧萬大森林遊樂區一年四季具備不同風情，秋冬賞楓，緊接著春天櫻花盛開，再帶動另一波入園觀光熱潮，但近幾年都受到暖冬影響，奧萬大園區的變色植物延後變裝，最令人期待的青楓、楓香變色情形不理想，直到前幾天北方鋒面南下，為山區帶來適度降雨，加上溫度下降，楓葉才逐漸變色，目前楓香林楓紅約三成，至於賞楓平台楓葉已逐漸脫落，預估只能到本月底。

暖冬不僅影響楓紅，也擾亂花期，遊客中心的霧社山櫻花已經陸續綻放，林務局南投林管處表示，奧萬大主要有三種櫻花，分別是在一月下旬至二月上旬開粉紅色系單花瓣的山櫻花（緋寒櫻），二月初至二月中下旬開艷紅色系重花瓣的八重櫻，以及二月下旬至三月中旬開純白色系單花瓣的霧社山櫻。

以往都是接序開花，可能是天氣不夠冷，讓花誤以為春天到了，原本該是最慢開的霧社山櫻，現在則是「搶頭香」，不少衝著楓紅而來的遊客，竟意外看到白色櫻花，趕緊拿起相機拍照，留下氣候搗亂的證據。

霧社山櫻在仁愛鄉僅零星分布，目前奧萬大園區約有七百株，栽種數量算是鄉內最多，盛開期雪白花朵宛如春雪，十分優雅迷人。