〈中部〉桃城文學獎作品集 作家批如結案報告

2017-11-21

全書222頁 附錄佔38頁惹議

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市第八屆桃城文學獎作品集爆發爭議。曾獲第四屆桃城文學獎散文組第二名的作家顧德莎在臉書發文，嚴詞質疑「作者的名字用紅色…，沒有人發現這在民俗上是觸霉頭的嗎？」至於全書二百二十二頁，「附錄」就占三十八頁，則斥有如結案報告，整本應是「全國最荒唐的作品集」。

總編輯：結合伴手禮等可當範例

嘉市府文化局主辦桃城文學獎，中正大學台灣文學與創意應用研究所所長江寶釵承辦本屆並兼任作品集總編輯，她昨回應，姓名印刷採桃紅色，洋溢喜氣，不是硃砂紅，並無不妥，這次結合特色伴手禮業者、學校辦活動與講座，收錄在作品集，日後可當範例，美感見仁見智。

市文化局長黃美賢受訪說，桃紅色印姓名的用意在視覺上引人注意，沒考慮到習俗，並非不尊敬，作品集沿用過去樣式，具一致性，將把顧德莎跟其他得獎者的建議，納入參考及調整、改善，讓文學獎辦得更周延。

文化局長：作家建議將納參考

嘉市龍山大廈宮城隍夫人廟副主委蔡坤章表示，坊間習俗，用紅字寫人家的姓名代表此人已往生，忌諱對活著的人這樣做。

顧德莎的貼文列舉本屆作品集的多個缺失，包括評審、得獎者姓名用紅色印刷；沒有評審、得獎者照片跟評審會議紀錄；得獎感言全部集中在作品後面，無明確分隔的排版；江寶釵等人寫的「紀念明信片」占了七頁涉「喧賓奪主」；有如結案報告書的附錄。

獨立書店業者廖妙卿留言，應有顧問團為執行單位把關；詩人林央敏認為，公家機關、執行單位都懶散敷衍，替顧「讚聲」。

江寶釵說，除文學獎徵件評選，還與新台灣餅舖等業者合作、頒獎典禮布置與張李德和入課綱時事呼應，希望藉由創新將桃城文學獎辦成「文學季」，由於紀念明信片被索取一空，作品集才收錄描述嘉義地景的作品，不是為彰顯她個人。