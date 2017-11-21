〈中部〉環署指未申請防治揚塵 李進勇抗議

2017-11-21

議員指縣府錯失整治經費

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣議員蔡孟真昨出示環保署公文，指出縣府未申請「河川揚塵防制及改善方案」，錯失整治經費，未積極治理揚塵，讓百姓蒙受空氣污染；縣長李進勇則當場對環保署公文表示「嚴正抗議」。

縣長：6年申請逾2億 核定逾億

李進勇強調，濁水溪揚塵治理中央明訂「中央治本地方治標」分工原則，縣府這六年來向環保署提出二億二百多萬整治經費，環保署也核定一億七百多萬元，縣府並沒有不積極治理揚塵，若中央經費無虞，應儘速執行治本工作。

蔡孟真指出，環保署在一○一年至一○四年編列廿二億元經費補助地方政府辦理預警通報、環境清理，其中綠色廊道規劃設置十八億元，補助雲林縣、高雄市、屏東縣及台東縣綠色廊道規劃，但僅有屏東縣申請，其餘三縣市都未提出綠廊設置申請補助經費，依公文內容顯示縣府並未積極治理濁水溪揚塵。

環保局代理局長張喬維說，環保局在一○三年針對濁水溪河川生態綠廊細部規劃計畫爭取到三百萬元經費，並提出「雲林縣河川裸露地綠覆與稻草再利用示範計畫」及「雲林縣濁水溪出海口綠覆計畫」，合計三千萬元，但環保署直到今年九月才核定「雲林縣濁水溪出海口綠覆計畫」五百三十七萬元，是環保署未核准，並非縣府未提出。

今年雨水少，也沒颱風挹注溪水，導致濁水濁裸露地增加約四百多公頃，高達一千七百多公頃，東北季風一來，沿線西螺、二崙、崙背與麥寮揚塵危害都相當嚴重，居民怨聲載道。

縣議員林建鴻、李明哲表示，目前濁水溪裸露面積近二千公頃，政府打算做水覆蓋只有二百公頃、植被六公頃，根本沒有用，河川治理有一套延續性的政策，應該每一年看到進展，而不是每一年重覆預算，好像做不完的惡夢，醒來又要面對同樣的問題。