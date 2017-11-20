〈南部〉走基層、後援會造勢 綠營6將拚出線

2017-11-20

〔記者蔡文居、吳俊鋒／台南報導〕民進黨台南市長黨內初選競爭激烈，六位參選人昨天利用假日走訪基層與民眾博感情，發表政見或舉辦後援會成立大會造勢，現場「凍蒜」聲響徹雲霄，各參選人力爭出線。

前台南市副市長顏純左昨舉辦新化區、山上區、大內區三區後援會聯合成立大會，現場民眾高喊凍蒜。他表示，直轄市長不僅要清廉勤政，更要堅守民主正義，希望市民睜大眼睛，選擇一位好市長。

立委陳亭妃昨走入農村，推動農水路改善工程，她表示，一定會持續向中央爭取經費，結合市府團隊編列預算，共同推動農水路改善及圳路綠美化工程，辦理灌區外農田新增水利設施，擴大灌溉面積，改善農村生活。

立委黃偉哲在安平發表第三波托育政見，主張試辦夜間托育，希望未來如果當上市長，能減輕夜間工作者的育兒負擔。他表示，少子化是極為嚴峻的危機，有志競逐市長大位者，都應積極提出政見牛肉爭取市民認同。

立委王定宇則成立台南市機車業界王定宇之友會，業界認為他最有行動力。王定宇致詞時感謝機車業的好朋友支持，他推出「一百個一百」計畫，要從最深耕基層的機車業出發，「一面旗子、一張海報、一個推薦」，爭取民眾支持。

立委葉宜津昨天在新化舉行參選市長說明會，她表示，新化有豐富的歷史文化，果菜市場也是附近玉井、南化、楠西的蔬果集散中心，觀光資源不輸安平，若能結合古蹟、文學館，一起規劃、行銷，絕對能改頭換面。

前立委李俊毅昨則持續以車隊掃街，深入傳統市場拜票，由於空污問題受到關注，李俊毅認為，若台中火力發電廠的污染排放屬實，市府應要求嚴控，並公開台電污染排放資訊，且向台電求償，成立市民健康基金，定期讓市民免費檢查與醫療。