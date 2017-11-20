〈南部〉讓台南變藍天 黃秀霜宣布再戰市長

2017-11-20

〔記者蔡文居／台南報導〕前台南大學校長黃秀霜昨天在安平舉行「黃秀霜之友會」聯誼餐會，現場席開近百桌，支持者高喊「選市長」！黃秀霜說，她聽見了，隨後正式宣布將為國民黨重披戰袍，再戰台南市長。

黃秀霜強調，國民黨沒有分裂的本錢，她將全力以赴，讓台南變藍天。目前國民黨可能有兩人要參選，也有無黨籍人士要出來選，但國民黨一定會推出自己的人選，她會依循國民黨的機制參選。

高思博︰讓中生代應戰 願接受挑戰

昨天餐會除了多位市議員出席，另一位可能的市長參選人前立委高思博也出席，他表示，他和黃校長是好朋友，一起為國民黨的未來在打拚。對於是否有意願參選台南市長，他說，明年地方選舉，國民黨應該儘量由各縣市中生代應戰，如果採取此做法，「我會非常慎重來接受這樣的挑戰」。

黃秀霜表示，現在一例一休、年金改革等政策，讓人覺得政府不太有誠信，而台南市調漲房屋稅、地價稅，也讓民眾感到失望，因此鄉親一再鼓勵她出來參選。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，國民黨在這個困難的選區，就要像這樣，大家要挺身而出。國民黨有一套公平的機制，站在黨部立場，優秀的人才要趕快勇敢表態，否則支持者也不知如何支持。他強調，台南市沒有分裂的本錢，在野黨如能整合，就有機會光復台南，重新執政。

另外，有意以無黨籍參選市長的前台南市警察局長陳子敬表示，在野勢力沒有分裂的本錢，整合不一定贏，何況是分裂，目前還有一年，未來如果協調不成，再交給選民決定，這是他們的權利，他尊重也祝福他們的選擇。