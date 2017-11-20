〈南部〉《英語融入學科》學者建議雙語校長遴選 應增加條件

2017-11-20

〔記者劉婉君／台南報導〕推動英語融入學科教學，世新大學英語學系終身榮譽教授李振清表示，南部的校長、教師比北部更積極，南市目前做的方向正確，但希望政策不會因改朝換代而改變，成果才能持續。他也認為，雙語學校的校長遴選條件，應該增加英語或第二外語能力，因為「校長本身敢說，才敢在校內推動」。

李振清說，北部雖然早在十年前就有英語魔法學校，也有好成效，但只做一段時間就因改朝換代而停擺，南市有市府成立專案辦公室，又有成功大學輔導協助，做法正確，希望政策能不受市長任期影響。他也提醒老師終身學習、與時俱進，才能懂得怎麼教導、啟發學生。

國立成功大學外語中心與第二官方語言專案辦公室進行為期一年的試辦雙語教學計畫成效研究專案，除協助及長期觀察南市各校推動情形，昨天舉辦「國小學科內容與語言整合學習研討會」，邀集全國國小至大專校院交流、分享經驗，並有四位國際學者參與。國際學者對南市的執行成果表示肯定，希望能出版專書，供其他國家參考。

主持專案的成大教授高實玫、鄒文莉表示，教育是百年大計，希望各界不要急著想看到成果，也希望政府可以繼續支持，後續會將觀課的結果做成教材，於線上和其他縣市分享，也會製作專書，讓國際看到台南的經驗。