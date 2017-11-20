〈南部〉台南西門實小雙語自然科考卷 成績成正比

2017-11-20

台南首例 英中試題六四比

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市西門雙語實驗小學等八校，這學期開始試辦英語融入其他學科學習，其中，西門實小月初舉辦的期中考，首創中英文雙語版本的自然科考卷，英語試題和中文試題分別為六四比，學生成績與傳統的中文試卷成正比，並未因英語試題受影響。

英語考題須以英語作答

西門實小目前以英語教授的科目，包括自然、綜合活動與生活課程，自然科試卷從傳統的全部中文考題，改成中英文雙語，英語考題學生須以英語作答，中文考題則以中文作答，有些學生一拿到試卷即迅速作答，而針對英語程度較不好的學生，則由老師讀題輔助。

校長呂翠鈴強調，試題針對自然科內容設計，「真的在考自然而非考英文」，期中考成績出爐後，發現學生成績和傳統中文試卷測驗成正比，證明以英文融入學科教學並不會影響學生的學習。

在教學上，由於課程採外籍教師與本地教師協同教學，內容及進度均依教育部的九年一貫課綱，採主題式學習，每週三節的自然課，有兩節以英文上課、一節以中文上課，因此開創教師團隊合作的氛圍，彼此成長。

目前其他學校英語融入的學科以健體、生活領域為主，因原本即沒有紙筆考試，所以並未採取類似測驗方法。

是否推行各校 由各校自決

至於未來會不會推行至其他學校及科目，台南市第二官方語言專案辦公室副主任田玲瑚表示，每一所學校的老師、學生狀況不同，未來會由各校自行決定最適合推動的方法。

為協助各校試辦雙語教學，並提供未來擴辦參考，市府第二官方語言專案辦公室與國立成功大學外語中心進行為期一年的計畫成效研究專案，成大投入逾十位專家學者，每個月至少兩次到各班長期觀察，協助各校依照其特色及學生特性，設計自己的教案經驗。

成大外文系教授高實玫表示，每校上課時的英、中文比例不同，只要試卷設計的英中文比例與課程時數相符，採用中英文雙語試卷應是可行的，但各校情形不同，不能「以一概全」，應依各校狀況決定是否施行，且須經過許多討論與修正，內容也必須是針對學科內容做測驗，不能反而變成考英文。