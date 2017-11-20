〈南部〉菊島馬拉松 千人體驗10級強風

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕十級東北季風威力有多強？參加菊島澎湖跨海馬拉松賽跑者，都親身體驗到小型颱風的威力，由西嶼西台遊客中心開跑，沿途逆風、側風夾擊下，從西嶼鄉一路「跨海＋跳島」奔回馬公市區，選手們艱辛完成挑戰。
菊島澎湖跨海馬拉松賽是今年澎湖秋瘋季系列壓軸運動賽事，吸引來自世界各地的海外跑者，有舊金山、韓國、中國北京、福建、馬來西亞、新加坡、大阪、東京等地的跑團連袂參賽，計有一千五百餘人。而政務委員張景森也參加全馬組、法務部長邱太三參加小雲雀五公里組。
活動路線分為綠蠵龜組（全馬四十二．一九五公里）、天人菊組（半馬二十一公里）與小雲雀組（迷你馬五公里）三個組別；其中全馬選手自西台古堡起跑後，往西經最古老的漁翁島燈塔，途經壯闊的大菓葉玄武岩、二崁古厝聚落群，再一路跳島經跨海大橋跑回馬公，跑者們用雙腳領略澎湖風光。包括觀光局副局長陳淑慧、副議長陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、蘇陳綉色、馬公市長葉竹林也到場為選手們加油。
經過激烈競賽，全馬男子組冠軍Jorge Maravilla曾獲舊金山馬拉松男子組冠軍，以二小時四十三分七秒稱王；女子組則是來自中國廈門的胡靜婷，以三小時三十分四十二秒稱后。
今年獎盃由葛萊美設計大師蕭青陽操刀整體視覺，以海漂物製作完賽獎盃，相當搶眼。