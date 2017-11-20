〈南部〉風大綠島停航 陳昇演唱會歌迷「關島」

2017-11-20

〔記者王秀亭／台東報導〕陳昇綠島「海嗨人生」演唱會，十月間因卡努颱風被迫延期舉辦，雖然前晚綠島飄著小雨，陳昇與歌迷仍然HIGH翻天，未料昨天受東北季風影響，風浪過大，交通船全天停航，一天三班的飛機也取消，歌迷被迫「關島」，歌迷們不禁說，聽個演唱會，還能同時體驗搭海盜船、「關島」，真是難忘的綠島回憶。

歌手陳昇原本十月十四日與縣政府合辦「海嗨人生」演唱會，舉辦前夕卻遇上卡努颱風外圍環流帶來的豪大雨，海運中斷，當天被迫宣布延期，陳昇當時還是在島上加碼辦非官方版演出，讓提前搭船到綠島的歌迷不抱撼。

正式版「海嗨人生」演唱會終於在前晚如期舉辦，吸引近千名歌迷前進綠島，還有不少歌迷是從香港、中國前來，雖有飄不停的小雨攪局，大家依然很HIGH，聽得盡興，直到晚間八時三十分才結束。

不少歌迷原定昨天搭船回程，竟因東北季風，船班再度停航，有歌迷笑說，想聽這場陳昇演唱會真的一波三折，要先搶火車票到台東，還要克服離島冬天不穩定天氣，搭上離島交通船，又要忍受因風浪過大，像「海盜船」的搖晃，當如願聽完很HIGH的演唱會後，直接「關島」一天，回想整個過程真的從頭HIGH到尾。

演唱會主持人「秀秀」說，雖然有歌迷說這場演唱會要過五關斬六將，大家還是樂在其中，既然昨天無法搭船，不少人「關島」變「環島」，騎上機車遊綠島，促進在地消費，不過，也有民眾趕著回到工作崗位，因交通船停航、飛機停飛，焦急地期盼今天離島交通不中斷。

船公司表示，今天是否開航，需視東北季風影響程度再決定。