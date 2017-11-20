〈南部〉台東洛神拚外銷 收購價1公斤80元

2017-11-20

產量減半 市價1台斤120元

〔記者張存薇／台東報導〕台東洛神品質佳，連日本和果子公司也讚不絕口，近日又持續下訂單，不過因為今年氣候偏熱、又碰到十月豪雨成災，產量比往年減一半，台東地區農會以一公斤八十元高價收購，東區農總幹事李建通強調，洛神具抗氧化成分、富含花青素，是優質食材，希望能維持合理價格與農民契作，力拚外銷。

台東洛神約每年四月種植、十一月收成，以南迴各鄉鎮、台東市及卑南鄉種最多，種植面積約在一百七十公頃，不過近兩年因為紅藜正夯，部分農民轉種紅藜，今年台東洛神面積約一百廿公頃。

往年盤商、農會收購價格「濕花」每公斤卅、四十元，前年更因盛產跌至廿元，今年因為量少、僅小農少量銷售「濕花」，一台斤約一百廿元。李建通說，去年尼伯特風災已造成產量銳減只剩兩、三成，大部分乾燥庫存貨也出清，今年夏天天氣太熱，小綠葉蟬肆虐，影響洛神生長，到十月又碰到連續豪雨，出現褐根病，今年產量約只剩一半。

日商續訂 農會提高契作價格

他說，今年縣政府剛好媒合日本長野縣業者採購洛神，因為品質不錯，業者近期又持續下訂單，為了順利打開國外市場，提供最優質無農藥、無化學肥料的洛神，因此原本和農民契作的保證底價為每公斤四十元、目前收購價已調高為八十元。

李建通表示，洛神是很優質的農產品，希望提升它的價值，也能穩定農民收益。

洛神農友施建忠指出，種洛神不施肥、不灑農藥，也好管理，希望台東不只靠鳳梨釋迦外銷，能有其他作物打進國際市場，只要農會願意用合理的價格契作收購，農民也有意願組產銷班擴大生產。

農業處長許瑞貴說，只要外銷量穩定持續，南迴線仍有許多土地可供種洛神，縣府也會推動招商設低溫生鮮物流中心、或在肉品市場內增添冷凍冷藏設備，就是希望協助優質農漁特產品可順利行銷到各地。