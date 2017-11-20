〈南部〉墾丁護陸蟹 台26線放誘餌防黃狂蟻

2017-11-20

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位於屏東的墾丁國家公園擁有豐富的陸蟹生態資源，近年發現外來種俗稱「黃狂蟻」的「長腳捷山蟻」已進入園區陸蟹棲地造成衝擊，墾管處委託彰師大生物系教授林宗岐團隊防治，最近開始設置誘餌測試，而打造陸蟹長城的清大教授曾晴賢，則認為產卵季時可測試，在帆布牆上塗油脂驅蟻護蟹。

墾管處防治 放置一百個餌台

根據墾管處保育課調查，恆春半島陸蟹三大區域中，除了後灣外都有不少黃狂蟻分布及危害，今年九月開始執行防治作業測試，十一月進行香蕉灣地區加強防治，最近主要針對省道台二十六線香蕉灣路段道路邊緣與海岸林交界，共放置一百個餌台。

墾管處處長劉培東指出，黃狂蟻目前防治採用餌劑防治策略，以誘引覓食工蟻取食較低劑量的液態防治餌劑，利用螞蟻覓食後會攜回蟻巢互相餵食行為，特別將餌劑採「保護罩」方式封裝，避免其他生物誤食，八十個埋設土中、二十個安置樹上，也提醒民眾勿觸碰或破壞。

另學者建議帆布塗油脂驅蟻

除了毒餌防治，今年打造綠色帆布長城，挽救不少陸蟹免於「路殺」的曾晴賢，也測試出利用某種特殊油脂，如在帆布牆上塗抹，黃狂蟻無法攀爬外，也因對氣味敏感，會主動遠離沿著帆布牆爬行的陸蟹，保護將下海釋卵的母蟹，明年能提供墾管處參考測試。

台灣的黃狂蟻是源自非洲西部的外來種，體長○﹒六至一﹒二公分，因移動快速且有長腳而得名，呈黃褐色，會噴出蟻酸造成陸蟹瞎眼，致無法覓食餓死，產卵期也會直接攻擊蟹卵，相當兇狠。