〈台北都會〉北門廣場地板又裂 工務局：外力導致

2017-11-20

〔記者鍾泓良／台北報導〕北門廣場今年八月風光開幕，成為北市新地標，但日前發生民眾開車誤闖廣場內，損壞地板；近期有民眾發現地板又出現龜裂痕跡，質疑三個月內壞兩次，難道是豆腐渣工程？

工務局表示，北門廣場這次發現毀損時間為本月十六日，推測是外力導致，有可能是不守規矩的民眾騎腳踏車或機車到廣場，廠商已緊急修補完成；公園處工務科長洪鳳琴也說，初步懷疑是外力導致，已派同仁向周邊派出所了解。

針對日前有車輛誤闖北門廣場內，洪鳳琴表示，為了兼顧美觀與安全，在轉彎處設置花缽，交工處也加強周邊反光標誌，以防民眾在晚間不小心再開入。

市長柯文哲去年春節利用八天時間，耗資二．九億元拆除有卅九年歷史的忠孝橋引道，讓被引道包圍的國定古蹟北門重見天日，柯市府也推動翻轉西區的「西區門戶計畫」，花費約一年多的時間，將該處打造為北門廣場，讓民眾得以親近古蹟。

但北門廣場開幕後狀況連連，如開幕後的北門還放置流動廁所、現場草皮凌亂，甚至有歷史解說牌出差錯。本報也曾獨家報導，原本放在北門旁的解說碑竟被磨掉，改為大同區建成公園的入口石碑；另北門廣場開放不到一天，就發生有民眾因為對新路型不熟悉，開車誤闖北門廣場，一口氣壓壞十一面石磚。