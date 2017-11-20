〈台北都會〉北市救護車年出勤逾14萬次 收費不到30件

2017-11-20

〔記者周彥妤／台北報導〕為遏止民眾濫用台北市消防局救護車（見右圖，記者周彥妤攝），衛生局民國一○一年十二月實施收費，每趟一八○○元，若不是前往急救責任醫院的急診就醫者，會先列告知收費對象，再由審核小組決議是否收費；實施五年來，救護車年出勤仍攀升至十四萬餘次、增加約一萬次，每年告知收費個案約八百件，但審核小組每年裁定收費皆未超過卅件。

急診醫師：檢傷四、五級應收費

不具名急診科醫師表示，很多民眾只要身體稍有不適，並無立即生命危險，就叫救護車，但衛生局始終未調整收費計畫對象，不少急診醫師、消防局同仁對此頗有微詞，只要制度不改，等同變相鼓勵濫用，審核小組排除的收費標準也有待檢討；急診科醫師認為，只要送醫後檢傷四、五級（次緊急、非緊急）就應收費，才能建立正確的使用認知，也才不會排擠真正有需要的人。

對此，衛生局醫事管理科長何叔安說，收費計畫由衛生局制定，但救護車是消防局的，且審核小組組長是消防局，因此無法回應相關問題。

消防局則指出，衛生局制定每趟收費一八○○元，但不把費用放在心上者大有人在，且審核小組是跨局處成立，衛生局也是一員，不得推託。急診科醫師也說，只要衛生局計畫不改，就是變相鼓勵濫用。

消防局救護車出勤次數始終居高不下，且有攀升趨勢。據統計，九六年九萬六千餘次，到一○一年已達十三萬五千餘次，為抑制濫用歪風，衛生局一○一年十一月制定「台北市民眾濫用消防局救護車收費計畫」，每趟收費一八○○元，自當年十二月八日起實施，但除了一○二年小幅下降，截至去年，每年皆維持在十三萬至十四萬餘次，且每年實際收費僅廿多件，對比年出勤次數，比例相當懸殊。

審核小組跨局處 意見難整合

消防局緊急救護科專員簡鈺純說，收費計畫提及「非至急救責任醫院的急診就醫者」會先列收費對象，再由消防局、衛生局及社會局跨局處成立的「台北市政府緊急救護審核小組」，按個案例行討論裁決是否收費，收費排除對象大致包含七十五歲以上者、配合警方執勤載運酒醉或路倒人士、精神病患、孕婦、身心障礙者等。