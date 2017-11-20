〈台北都會〉新月棒球場啟用 採線上登記制

2017-11-20

〔記者葉冠妤／新北報導〕喜歡棒球運動的民眾有福了！位於新莊河濱公園台六十五線橋下的新月棒球場，日前完工已開放使用，新莊、五股、泰山的民間業餘球隊及各級學校棒球隊不用再往返三重、蘆洲或板橋地區奔波，可就近打棒球，也有利當地的棒球運動推展。

市府高灘地工程管理處指出，新北市目前有卅八座棒球、壘球場，因為棒、壘球運動興盛，每逢假日，場地都供不應求，今年初斥資兩千萬元選定大漢溪左岸、台六十五線橋梁下的高灘地增設棒球場、停車場及景觀廁所等，棒球場面積約一．三公頃，停車場○．四公頃，汽機車停車格七十二個，包含兩個殘障車位、五十個機車停車格，另有四間景觀廁所。

高灘地工程管理處表示，由於既有的帳棚式休息室簡陋，新月棒球場首創「貨櫃式」球員及裁判休息區，外觀是棒球主題意象造型，極具球場特色，貨櫃休息室更舒適進化，不但為球員、裁判遮風擋雨，球員也能在座椅上好好休息，養精蓄銳再上場揮棒，在颱風來襲時，貨櫃也可及時撤離。

須先繳納保證金1萬

新月棒球場位於新莊河濱公園台六十五線的橋下，臨近十七號越堤道，民眾借用棒球場須在一個月前到新北市體育處網站「場地租借」線上登記，可免費使用場地，但必須繳納保證金一萬元，活動完成後再申請退費。