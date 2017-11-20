〈台北都會〉新北晚婚 近5年6都排第二高齡

2017-11-20

市府加強辦未婚聯誼

〔記者何玉華／新北報導〕台灣社會「晚婚、不生」情形愈來愈嚴重，內政部統計到去年底，廿歲到四十歲者，有高達四百四十萬人未婚，新北市民最近五年的初婚平均年齡都超過卅歲，在六都的晚婚情形是第二高齡，僅低於台北市；新北市府鼓勵市民結婚、生育，每年舉辦四到六場未婚聯誼，平均配對率約三成二，今年已辦的四場中，有兩場配對率逾五成。

根據內政部資料，「晚婚」的情況在全國各縣市相當普偏，也因此衍生「不生」的少子化問題，以去年為例，新北市民第一次結婚（簡稱初婚）的平均年齡，男生是卅二．八五歲、女生卅．六歲，在六都是第二高齡，僅低於台北市的男生卅三．六五歲、女生卅一．五一歲。

觀察新北市最近五年的初婚平均年齡變化，女性從一○一年的廿九．九二歲，一○五年已突破卅歲大關，來到卅．六歲，初婚年齡增加○．六八歲，在六都增加最多；男性從一○一年的卅二．二九歲，一○五年增加到卅二．八五歲，初婚年齡增加○．五六歲，在六都僅低於台南市。

參加未婚聯誼 女多於男

此外，近五年新北市的粗結婚率雖然高於全國平均，但在一○二年達到高峰後又逐年減少，民政局有鑑於現代人的生活、工作型態不易接觸、認識對象，從一○二年起開辦未婚聯誼，統計資料顯示，參加者的年齡以廿七歲至卅六歲（七十至七十九年次）最多，男性佔五十五．七％、女性更高達六十二．八％。

民政局戶政科長顏耀明說，經常接到關心子女婚事的父母，來電詢問未婚聯誼事宜，這些父母心裡著急，卻又不知如何幫子女找對象，認為公家機關主辦的未婚聯誼比較有保障，再加上每場聯誼都設計主題、配合節慶，參與民眾的高滿意度透過親友口耳相傳，讓配對率逐次增加。

顏耀明說，新北市至今已舉辦卅二場未婚聯誼，平均配對率達三成二，今年已辦的四場，配對率從卅七．九七％逐次增加到五十三．三三％。