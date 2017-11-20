〈台北都會〉《固定污染源操作許可證》宜蘭前現任環局長 各有堅持

2017-11-20

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕針對固定污染源操作許可證年限是否鬆綁？宜蘭縣環保局指出，操作許可證指的是設備，與空污管制沒有直接關係，不過，宜蘭縣前環保局長陳登欽說，當然有關係，是為了逐年降低生煤使用量，環保局長周錫福則反駁，這是兩件事，生煤另有使用許可證，縣府嚴管並未放寬，不應扯在一起。

宜蘭在地年輕人昨在宜蘭轉運站召開「無力者大會」，針對宜蘭縣農地和空污議題街頭演講；宜縣代理縣長陳金德曾要求環保局，檢討固定污染源操作許可證展延年限，宜縣將五年限縮為兩年是否合理？

前環保局長陳登欽昨到場參與，他說，固定污染源操作許可展延期跟空氣污染當然有關係，空污法談到許可證延展，只有講最多不能超過五年，政府也可以只給他半年或一年，且背後是有配套政策，就是為了逐年降低每年的生煤許可量。

「如果鬆掉變成五年，每次同意延展的時候，有沒有逐步降低生煤許可量？」陳登欽說，發給排放許可在法律概念，是政府釋放污染權給廠商，如果不適度控制，對民眾公共利益就沒有盡到把關責任。

宜縣環保局長周錫福則表示，生煤使用許可證與固定污染源操作許可證，這是兩張不同的證，生煤許可證早在一○四年就限縮成兩年，且每次申請都要減少五％許可量，一直減至八成的量，政策並未改變，固定污染源操作許可證是去年才限縮，強調的是設備稽核，生煤管制在前，不能說固定污染源許可證是為了管制生煤核可量，這有點時間錯置。