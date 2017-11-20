〈台北都會〉原住民傳統弓箭賽 禁科技元素

2017-11-20

不能用加工製材、加裝瞄準器

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉頭目聯誼會昨舉行首屆頭目盃傳統弓箭技藝賽，比賽使用傳統的弓、箭，木弓或竹弓都可以，但不可使用各式加工工業製材料及加裝瞄準器，希望保留最傳統的原住民技藝，展現選手「神射」功力。

弓要一體成型 箭矢不能加羽毛

主辦單位指出，競賽規則由選手自備弓、箭，木弓或竹弓均可，為求公平起見，禁止使用各式加工工業製材料及加裝瞄準器，弓必須是單體做成，例如一片竹子或是一根木頭，不得使用連接式（合成式）的竹弓或木弓，以一體成形的傳統木弓或竹弓為主，箭矢也不能加羽毛增加射程；比賽為十八公尺的距離，由內圈最高分十分，依次向外遞減，累積最高分則為冠軍。

第一屆頭目盃傳統弓箭比賽昨在吉安鄉達路鞍（Taloan）射箭場登場，一百卅三名北中南各部落射箭高手群聚一堂，包括阿美族、布農族、太魯閣族射手們在場上較勁，是推行族群文化運動的一個方向。

參賽選手余震華說，傳統弓射箭運動在國內逐漸盛行，根據國際傳統射箭聯盟的規範，傳統弓是不能有弓窗、箭座與穩定或瞄準輔助工具的，相較於現代弓，傳統弓要求更高的技巧與穩定性，過去原住民的弓多為竹子與木條製造，用來狩獵，講究的是便於攜帶、近距離、快速射中獵物，近年因應傳統弓箭比賽，愈來愈多製弓師突破距離限制，做出可射到卅到七十米距離的傳統弓。

縣長傅崐萁到場致詞時表示，射箭是原住民珍貴的傳統技藝，藉由這次頭目盃原住民弓箭技藝賽，充分展現族人精湛的射箭技藝，更能培育下一代幼苗，讓祖先傳承下來的傳統部落文化傳承不朽。