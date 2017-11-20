〈台北都會〉礁溪公所拆市場改市集 承租戶批欺騙

2017-11-20

公所：原租戶可優先進駐市集

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕礁溪鄉唯一零售市場面臨拆除，承租戶成立自救會，批評鄉公所假「零售市場重建計畫」名義，欺騙租戶簽下無條件配合拆遷的契約，承租戶昨成立自救會，要求無論新或舊都要有零售市場。鄉長林錫忠說，租約原本就是一年一簽，拆除後將規劃成小農市集，承租戶可優先進駐，再考量是否重建零售市場。

礁溪公有零售市場位於礁溪鄉協天廟對面，民國七十五年興建至今，提供鄉民生鮮蔬果、肉類、服飾、金紙等購物場所；鄉長林錫忠說，當初公有零售市場蓋好後，內部規劃不完善，很多盤商不願進駐，結果變成礁溪最大的蚊子館，為了再創商機，拆除後將規劃成小農市集、停車場，希望把商機帶回來，之後再考慮要不要重建零售市場。

此舉引起現有五戶承租戶不滿，自救會發言人高大凱表示，鄉公所要求承租戶明年二月十三日前搬遷，而今年一月簽約前，鄉公所向住戶說明，市場拆除後要重建新的市場，提供住戶優先承租的權利，大家以為市場要翻新，簽約同意配合，現在竟然沒有重建計畫，公所根本是欺騙。

「切勿為了觀光人潮，犧牲鄉民生活權益。」高大凱呼籲，若非為修繕或興建新零售市場，不得拆除，當初公所稱是為了解決市景亂象，提供在地生活品質改善機會，要興建新的零售市場，現在卻只著眼觀光，不顧鄉民權益。

林錫忠說，承租戶市每年一租，明年二月十三日租約就到期，為了保障他們權益，簽約時允諾，如果將來有新的建築或攤位，會讓承租戶優先承租權，之後如果設置市集，也會有臨時攤位讓他們進駐，權益不會受到影響。