〈北部〉竹北車位劃太大、出入口劃機車格 惹議

2017-11-20

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣竹北市公所近來在科大一路劃設的汽、機車停車格引發爭議，住戶、店家等都質疑停車格好像劃的太大了，有點浪費空間，還有科大一路上有塊民眾停車的空地前竟被劃了一排機車格，阻擋車子出入，太離譜，另外，一家幼兒園的大門前通道出入口兩側也都被緊密劃上機車格，嚴重影響行車安全。

對此，縣府交通旅遊處直言，看了記者所拍攝的畫面後，也覺得劃設的很不理想，不過，實際狀況還是有待會同公所到場現勘才能判斷，將擇日到場了解。

該處也表示，停車格大小有法定標準，幼兒園門口或是空地前方的機車停車格，是否劃設在它們各自「法定停車位出入口」上，如果真的是劃在幼兒園或是空地法定停車位的出入口上，當然就要塗銷。如果不是，那反而就是幼兒園自設的通道，或未經地主同意就擅停車在他人土地上的人的行為有待商榷。

竹北市公所表示，劃設前都有充分跟周邊社區做說明，也因應當地需求多次塗改過停車格。

鄉親反映，科大一路最近停車位劃了後卻始終不見收費，很多車位因此被人長時間佔據，導致民眾無處可停車，大家才會研究起停車格的大小。另外，地主好心開放空地讓人停車，如今卻在空地前被劃上一排的機車位，汽機車駕駛人都一樣「停也不是、不停也不是」，實在為難。