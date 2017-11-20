〈北部〉阿公阿嬤帶頭 一家三代都當志工

2017-11-20

82歲蕭阿乞 顧癌末病患把屎把尿

〔記者陳昀／桃園報導〕一家都是志工！八十二歲蕭阿乞年輕時經營雜貨店，廿年前退休後，跟著太太蕭游菊到醫院當志工，他不畏髒臭，幫院內沒有家屬照顧的癌末病人把屎把尿，晚輩受到影響也加入志工行列，昨天三代同堂一起獲頒志願服務獎的「績優志工家庭獎」。

市府社會局昨天舉辦表揚典禮，由市長鄭文燦頒發志願服務獎勵金質獎給三百七十二名服務滿六年、時數達一千八百小時的志工，另選出績優志工十五人、績優志工家庭九組、績優志工團隊九隊，十二月四日也將推出高齡志工專刊與紀錄片。

夫婦服務逾20年 晚輩受影響也加入

雖然今年是首度選出績優志工家庭，但蕭阿乞、蕭游菊夫婦在志工界早已聲名遠播，兩人在敏盛醫院服務年資都逾二十年，後來又加入其他晚輩，一家子八人除了在院內服務台值班、協助大小事務外，也常隨院方人員到外頭關懷弱勢家庭，包含蕭阿乞、蕭游菊、蕭秋香、蕭婉伶、蕭英廷、陳介亮、陳玟卉、陳致瑋。

敏盛醫院社會服務組督導陳燕秋說，蕭阿乞最值得尊敬的是，他看待孤苦無依、貧苦的病患有如自己的親人，會主動購買日常用品或便當協助，且協助癌末病人擦澡、清理排泄物，都不見面有難色，總把別人不願意做的工作攬下來。

蕭阿乞說，當初看到太太蕭游菊做志工做得很開心，退休後決定跟著做，不但越做越快樂，跟老婆有了共同話題，感情也越來越好。

此外，今年金質獎最年長的得獎者是龍潭區高原社區發展協會志工、高齡九十二歲的蕭昌衡，他每天練習太極拳，身體仍很硬朗，退休後在社區發展協會服務已十餘載，平時會教老人們唱歌、跳舞、寫書法、打槌球，把自己一身絕活都帶到社區跟大家分享，女兒蕭玉娥受他影響，也到社區當志工服務長者。