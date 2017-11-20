〈北部〉中壢事件40年 鄭文燦：將設紀念館

2017-11-20

鄭：台灣民主化重要分水嶺

〔記者李容萍／中壢報導〕市長鄭文燦昨出席「狂飆的硬頸年代」中壢事件四十週年研討會時指出，四十年前發生的「中壢事件」，是台灣戰後民主化重要的分水嶺，當時打破威權統治的氣氛，讓後續民主運動得以形成，因此，可以說如果沒有「中壢事件」，就沒有後來的「美麗島事件」，也沒有台灣的民主化歷程，「中壢事件」是台灣非常重要的歷史事件。

選定日式警察宿舍群設置

鄭文燦也宣布，中壢警分局旁日式警察宿舍群見證了這件歷史事件，市府文化局已從今年七月啟動修復並活化，規劃為主題展示館、服務中心、藝文消費空間等，明年十二月完成後將在此設置「中壢事件紀念館」，讓更多民眾了解台灣民主化的歷程，更珍惜民主運動努力的成果，並與鄰近的中平路故事館、中壢國小日式宿舍串起中壢的文化新廊道。

鄭文燦說，中壢是南來北往的交通薈萃之地，可說是桃園的中心點，也是「客家第一庄」，一九七七年發生的「中壢事件」是台灣民主運動重要的分水嶺。當年國民黨在威權執政下，因為選舉不公而形成的群眾運動，「中壢事件」是首次由民眾在選舉時透過群眾活動挑戰威權統治。

鄭文燦說，中壢分局的建物和四十年前一樣，但現在的警察與威權時代的角色已有很大差異，民主社會下的警察謹守「政治中立」原則，已經是「人民的保母」。

主角許信良出席事件研討會

包括中壢事件主角的前民進黨主席許信良、客家委員會主委李永得等人，昨都出席研討會；中壢藝術館正舉辦中壢事件四十週年特展，會場佈置一九七七年中壢分局被包圍、警車被燒等照片，喚起大家回憶，也讓大家思考如何為中壢事件定位。

許信良說，回顧一九六○年代，學生運動從美國擴散到全世界，巴黎、倫敦也有幾萬名的學生牽手示威；歐洲已開始發展出成熟的民主、自由、人權，期望大家持續努力，讓台灣持續進步、越來越好。