〈中部〉（台中）工地擋土牆崩倒 鄰宅塌落

2017-11-20

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰區五福路一處集合式住宅的建築工地，進行地下室挖掘工程時，十六日晚間其中一側的擋土牆突然塌陷，讓緊鄰工地的戴姓住戶祖厝應聲掉進十多公尺深的工地，一旁的三層樓建築也岌岌可危，全家嚇到不敢在家裡睡，希望建商趕緊完成補強工程，讓災害不要持續擴大。

市議員張滄沂表示，這處工地正在興建地下二層、地上七層的集合式住宅，目前正在挖掘地下室，沒想到十六日晚上，工地擋土牆突然崩塌，造成緊鄰工地的戴姓民眾的祖厝應聲滑進地下室，另一戶的廚房也破了一角，附近民眾向他陳情，擔心房子也會跟著崩塌。

戴姓住戶表示，當時家人在家裡，突然聽到屋後做為廚房和倉庫使用的古厝出現劇烈聲響，一看才發現竟掉進十多公尺深的工地裡；屋主太太則心有餘悸表示，當天中午還在廚房炊芋粿，幸好當天比較早收工，不然可能就跟著掉下去了，現在全家根本不敢在家裡睡，雖然建商安排暫時住在旅館裡，但希望能趕緊完成補強工程，不要讓災害繼續擴大。

市府都發局營造施工科長鄭永德表示，調查發現工地擋土牆施工不慎崩塌損及鄰宅，已開罰三萬六千元，另外發生工安意外未主動通報也開出九千元罰單，並勒令停工，要求建商立刻修復損壞的擋土設施，並提出建築師或技師公會等專業團體諮詢意見，確認安全無虞後才會准予復工。