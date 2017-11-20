〈中部〉（台中）學校廢食用油回收 申報率不到2％

2017-11-20

〔記者張菁雅、黃鐘山／台中報導〕台中市日前驚傳一所國小營養午餐使用回鍋油，造成學童腹瀉。市議員鄭功進、楊典忠更發現今年一至九月全市僅有九所學校申報廢食用油回收，申報率不到二％，令人擔憂校園食安是否還有「未爆彈」，要求環保局設法提高申報率，確保學童營養午餐的安全。

清水區一所國小本月初遭家長檢舉營養午餐使用回鍋油後，教育局已緊急行文全市三二五所學校，要求全面禁止使用回鍋油。

教育局表示，為督導學校落實廢食用油回收，已將該項工作辦理情形列入學校午餐平日輔導事項。學校午餐廚房當日使用過的用油皆視為廢棄物，交由清潔隊或委託合格回收廠商回收，由回收廠商回收者，則由回收廠商逕向環保局辦理申報，由學校自行處理者，教育局將配合環保局要求各校落實回收申報。

1至9月 共9校有申報

鄭功進指出，根據環保局一至九月廢食用油回收統計，學校回收總量僅五．六公噸，數量這麼少，原來只有九所學校申報，包括三所國小、一所中學、一所幼兒園、一所育幼院、三所大專院校，換算下來申報率不到二％，除了教育局從源頭禁用外，環保局也應主動要求各學校核實申報廢食用油的回收量，才不會讓有心人士有從中搞鬼的機會。

楊典忠也說，未申報廢食用油回收目前無相關罰則，僅有隨意棄置廢食用油污染環境才有處罰辦法，環保局應更積極研議加強廢食用油回收的執行率，落實學童的食安保護。

鄭功進表示，各校營養午餐扣除校外團膳的部分，自辦午餐的學校數達八十七所、公辦民營也有四十九所，建議應從這些學校著手改善。

對此，環保局廢棄物管理科表示，是否產生廢食用油與烹調方式有關，因此各校情況會有不同，為督導學校落實廢食用油回收，將再行文各校，重申相關政策，請學校配合回收，回收時應以容器盛裝廢食用油後，交由清潔隊回收，環保局後續也將研擬改進辦法。