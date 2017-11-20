〈中部〉台中iBike分配不均 原縣區過半掛零

2017-11-20

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府「自行車三六九」政策即將達標，但全市廿九個行政區竟還有原縣區的十三區尚未建置iBike租賃站，市議員張雅旻、王立任昨同聲批評資源分配不均，要求加速建置原縣區租賃站。交通局回應，明年會優先於原縣區設站。

交通局︰明年優先規劃

市府為推動綠色運具，提出「自行車三六九」計畫，預計設置三○○座iBike租賃站，建置六○○公里自行車道，以及提供九○○○輛公共自行車供民眾騎乘。目前已啟用二一六站，明年再編列一億一千多萬元預算，即能達成三○○處iBike租賃站目標。

張雅旻指出，目前iBike租賃站已完成二一六站，自行車八六○四輛，三六九計畫即將達標。但原縣區的廿一個行政區中，竟還有十三區尚未建置iBike租賃站，包括大雅、神岡、沙鹿、梧棲、龍井、大肚、東勢、新社、石岡、和平、后里、外埔、大安區。

她又說，她的選舉區潭子、大雅及神岡區，人口近廿七萬，佔全市總人口十分之一，目前卻只有二個iBike租賃站、八十台iBike，供需明顯不成比例，城鄉差距過大，讓人不禁大嘆：「看得到，吃不到」、「iBike變唉Bike」、「平平繳稅金，那ㄟ大小心」！

目前216站 自行車8604輛

王立任說，iBike是兼具環保及健康的綠色交通工具，設置租賃站除考量交通便利及人口數以外，也應思考觀光發展的需求，但令人遺憾的是，過去的建置點多數集中在原市區，交通局應該更積極面對資源不均問題，提供縣區便捷完善的綠色大眾運輸環境。

交通局長王義川表示，台中市iBike從一○三年營運規劃以來，已設置營運二一六站。市長林佳龍上任後，持續推展原市區站點規劃外，也積極將佈點往原縣區延伸，目前原縣區五十九站都是新市府團隊上任後啟用，明年也會優先於原縣區規劃設站。

交通局表示，明年會加強於大雅、潭子、沙鹿、后里、外埔、東勢等地設站，並由現有的點位延伸至公共運輸場站、學校等熱點 ，以群組方式向外延伸佈點，提升iBike服務涵蓋範圍。