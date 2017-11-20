〈中部〉穿戴輔具 同理心體驗身障者不便

2017-11-20

〔記者佟振國／草屯報導〕南投縣政府昨於草屯鎮青少年活動中心演藝坊廣場舉行國際身心障礙者日園遊會，會場設置多道闖關遊戲，讓民眾實地操作輪椅、拐杖等輔具，體驗身障者的不便，進而產生同理心，用心關懷並幫助身心障礙者。

為響應十二月三日國際身心障礙者日，縣府與救國團等單位，昨舉行「消除歧視，做伙鬥陣來」園遊會，現場除了擺設各種吃喝玩樂的攤位，還有特別的闖關遊戲，讓民眾體驗身障的不便。

「轉彎啊！怎麼辦？」參加的大小朋友坐上手推或是電動輪椅，直行時還能應付，但遇到轉彎、倒退，或是路面有障礙物就特別忙亂，平時可以輕易排除的道路障礙，一旦自己坐上輪椅，才知道不是那麼簡單，平常健步如飛的民眾，但柱著拐杖走路，也瞬間變得綁手綁腳，直呼「真的很不習慣！」

救國團南投縣團委會總幹事李湘梅指出，社會大眾對身心障礙者雖多能有同情心，但不見得有同理心，希望透過闖關活動讓民眾親身體驗身障者的不便，進而產生同理心，也從中消弭歧視。

縣長林明溱表示，全縣身心障礙者逾三萬人，縣府財政拮据但也不能窮社福，仍著手規劃成立縣內第二個輔具中心，已在今年六月揭牌啟用，交通部分除了復康巴士協助身心障礙者就醫，也將乘車補助從三百元提高至一千元，至於長照2.0政策，也將五十歲以下身心障礙者納入服務範圍，盼對身心障礙者提供更完善的照顧。