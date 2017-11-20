〈中部〉差500萬元 中途之家蓋不下去

2017-11-20

建照展延快到期 瑪撒露教會心急

〔記者劉曉欣／和美報導〕就差五百萬元，不能讓中途之家變廢墟！

彰化縣和美鎮「瑪撒露教會」是由布農族人高秋美創建，目前有意興建中途之家，但明年三月底建照展延到期，硬體經費卻缺了五百萬元，昨天舉辦希望音樂會，希望能趕快募集足夠的經費。

高秋美說，她與丈夫在婚後來到彰化定居，自己因愛喝酒，讓婚姻幾乎要破碎，工作也停擺，最後在上帝的指引下，她擺脫對酒的依賴，重新找回人生，從此發願幫助其它的原住民，在自家收容原住民中輟生與單親家庭，十五年來已照顧約二百多人。

舉辦音樂會募款 不讓停工變違建

但因為自家的透天住宅空間不足，決定購地興建中途之家，靠著高秋美與教友的捐錢、貸款，買下土地開始興建，卻因沒錢只好停工，幸好遇到貴人林榮威醫師。林榮威說，他雖是慈濟人，但助人的心不分宗教，在得知高秋美與教友「快撐不下去」，若不在期限內完工，就會變成違建或是廢墟，因此提議「向外界募款」。

高秋美說，教友花費一千萬元購買百坪土地，就是希望興建中途之家，預計一樓是男生宿舍，二樓是女生宿舍，三、四樓是教堂，卻因為經費不足，眼看建照將在明年三月底展延到期，決定跨出向外募款的第一步。

高秋美說，目前先籌五百萬元，來完成硬體建設，避免建照過期；未來內部裝修還需要約六百萬元，「瑪撒露」排灣族語是「信任」的意思，她也相信中途之家一一定可以完工！