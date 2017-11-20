〈中部〉照護失智父10年 房婧如出書分享

2017-11-20

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉市文化局退休副局長房婧如的父親十年前罹患失智症，去年九月經診斷出直腸癌，家屬考量他高齡九十五歲，體力無法負荷動手術，決定不為他做侵入性治療，由房婧如在家為父安寧照護及陪伴走向生命盡頭，在去年十一月底自然往生，她回顧父親臨終四十九天照護點滴及多年心路歷程，撰寫並自費出版「華香散處」一書，銷售所得全數捐助台灣失智症協會運作及服務病友、家屬。

嘉市前文化局副局長 將捐售書所得

房婧如表示，父親在十一年前因腸子破洞而住院開刀，傷口癒合後出現睡不著覺等症狀，醫師診斷為「譫妄」（突發性的認知障礙，常見於高齡住院、失智症患者），隔年罹患失智症，父親除會忘記親屬，還出現幻覺，曾懷疑並指責她偷了重陽節敬老金，讓她感覺很受傷。

房婧如說，經閱讀書籍得知失智症的症狀因人而異，有的會出現幻覺、幻聽跟幻想，甚至暴力相向，她才理解並釋懷，不再隨父親情緒起伏，學會順勢安撫，如父親懷疑錢、襪子被偷，她就把錢、襪子找出來，或掏自己的錢「還」他。

當父親確診直腸癌，房婧如決定在家陪伴並進行安寧醫療時，面臨是不是在逃避照護責任的自責情緒中，幸好大哥、妹妹相挺，強調「妳做得很好」，她則藉由書寫療癒自我，如今出書分享經驗，希望讓有同樣經歷、正在經歷的人也獲得療癒。

嘉市衛生局秘書兼長期照顧管理中心主任莊美如說，市區設有四處失智症照顧點，聖馬爾定醫院內設置嘉市失智症共同照護中心，可為失智症初期症狀患者進行篩檢，提供諮詢、日間照顧機構轉介等服務，也有互助家庭給予家屬支持，詳洽05-2336889。