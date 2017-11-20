〈中部〉台西撒網賽 冠軍捕到2尾大烏魚

2017-11-20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台西昨天有一場別開生面的撒手網（撒漁網）比賽，吸引來自全國各地七十人挑戰，許多高手到場相互技術交流，也有新手來體驗，最後由台西鄉民林儀政技高一籌奪冠，他說，撒手網天、地、人三者缺一不可。

70歲、7歲都來試身手

昨天比賽在台西海口生活館舉行，由台西頂溪社區、海口生活館、台西國小共同舉辦，選手來自全國各地，年紀最大七十歲、最小七歲，其中有許多是台灣投網休閒運動協會成員。

昨一早沿海地區東北季風強勁，對參賽選手是一大考驗，許多撒網高手不畏強風展露身手，來體驗的選手也玩得很開心。

比賽方式第一輪初賽為陸地模擬賽，選手必需在十秒內拋網，落地後計算網住的保持瓶數量；第二輪決賽為水上實際網魚，以網到魚的重量計分。

在地林儀政抓到9斤魚

漁網重量五、六台斤，要拋出且網到魚需要技巧，每位參賽者拋網方式都不同，有扭腰拋出、有直接往前拋、有後拋，林儀政為了比賽特別添購新漁網，初賽、決賽表現優異，實地抓魚時還網到兩條烏魚，重量逾九台斤，成功把冠軍留在台西。

四十六歲林儀政家裡有魚塭，從小看爸爸撒網捕魚，長大後工作之餘會到魚塭、大排或出海口撒網捕魚當消遣，他說，撒網要順風向，觀察水深、魚群，再來就看個人技術，技術則要靠經驗累積。

台西國小校長戴進隆說，撒手網是台灣漁村傳統技藝，但隨著社會進步，現在會撒手網的人愈來愈少，為保留傳承這項傳統技藝舉辦比賽，也希望透過比賽提供交流平台，同時行銷台西。