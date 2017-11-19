〈南部〉民進黨5市長擬參選人同台 拚場意味濃

2017-11-19

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕高雄五甲關帝廟昨舉辦「敬惜字紙遶境」活動，有意參選高雄市長的民進黨五名立委均到場，五人笑稱感情好，但拚場意味濃厚，在廟方巧妙促成下，五人伸手搭在一起，象徵團結化解尷尬。

敬惜字紙遶境 手搭手稱團結

高雄五甲關帝廟今年創廟滿百年，昨舉辦「敬惜字紙遶境」，有意參選高雄市長的民進黨立委劉世芳、陳其邁、趙天麟、管碧玲、林岱樺均到場，五人將字紙灰「燼」「掘」舀裝箱，再「加」「關」封條打包，象徵「加官晉爵」。

劉世芳表示，五人都是立法委員，平時在立法院經常互動，且民進黨是團結的政黨，不管初選競爭如何激烈，民進黨都秉持為高雄市民服務的心態。

陳其邁說，五人是國會共同打拚的夥伴，在地方也是好同事，選戰靠各自經營，一步一腳印，爭取選民認同，他深信說實話、做實事，兄弟登山各自努力，兄弟姊妹感情不變。

趙天麟強調來湊熱鬧，沒有較勁意味，五人感情很好，都是良性競爭，互相加油、打氣，團結一致對外。

管碧玲笑稱不談選舉，她特地前來參加宗教盛會，希望神明保佑地方平安，學子都能中狀元。

林岱樺以心為眾生，就沒有你我，笑撇五人較勁話題，她說，廟方盛會是地方大事，宗教教育社會人心，一定要來支持，她的選戰以民意為依歸，民意就是最重要的策略。

另，陳其邁昨晚在市區舉辦「正義、溫暖」晚會，吸引超過萬名支持者到場；他強調，歷任五屆立委、總統府副秘書長、政務委員、民進黨副秘書長、高市代理市長，已練就一身功夫，希望把人生最成熟驚豔奉獻家鄉，未來要積極翻轉重北輕南的失衡，打造大高雄成為台灣經濟首都。

趙天麟發起的大高雄卅八區公益完跑，最終場「兩萬人夜跑」昨晚在高雄前金、新興、苓雅區登場，趙天麟帶領超過兩萬名跑者穿越市中心再返回終點，他說，若入主高市府，將仿效東京馬拉松，讓高雄馬成為台灣首場國際金牌賽事。