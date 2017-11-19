〈南部〉輕軌26％現場購票 逾9成有悠遊卡

2017-11-19

有卡無法用 也無法享優惠價

〔記者王榮祥、黃建豪／綜合報導〕高雄輕軌十一月前半月的刷卡率約七十四％，廿六％現場購票的乘客裡，超過九成都持有悠遊卡；高雄捷運公司向悠遊卡溫馨建議，別再放話，應以乘客權益為重，趕緊設置儲值機，讓大家都能刷卡搭車。

悠遊卡公司︰盼盡快取得共識

悠遊卡公司協理周美里回應，他們的心情和高捷是一樣的，都想以持卡人權益為優先，因此更希望高捷能顧及持卡人權益，先放下雙方就高捷加值機經費由誰出的爭議，讓悠遊卡盡快進入高雄輕軌服務。

周美里說，畢竟高雄輕軌和高雄捷運是不同的兩種運具，用高捷加值機的問題，來妨礙輕軌乘客的權益並不公平，就雙方有爭議部分，也正由交通部協助雙方協調，盼大家盡快能取得共識。

高雄輕軌統計至十一月十六日，共九萬二九五五人次搭乘，其中刷卡數六萬八五四三、約佔七十四％，現場購票（包括車站機器購票與車上稽查後補票）二萬四四一二、佔廿六％。

受託操作輕軌的高雄捷運表示，經初步比較，發現在現場購票者，超過九成持有悠遊卡，可惜因為悠遊卡還沒依約執行，持卡民眾無法享有十元刷卡優惠價，必須花三倍、卅元現場購票。

高捷另注意到，很多台北以外縣市，持有老人卡或學生證的民眾，其實不太清楚所持有卡種屬於悠遊卡，上車後才發現無法刷卡，只好現場補票，部分長輩私下碎碎念，怎會知道悠遊卡或一卡通的差別？

高捷表示，先前交通部已邀高捷與悠遊卡討論儲值機等事宜，是好的開始，但與會者有默契，在未有具體決議前，不主動對外發佈任何訊息，避免無謂困擾或誤會，無奈悠遊卡逕自放送訊息。

高捷誠摯呼籲悠遊卡，既然在市場上佔有絕對優勢，更應該以持卡者權益為優先考量，應儘快在交通部主導下理性討論，並設法執行先前約定，在高捷車站設置儲值功能，讓持有悠遊卡的民眾可享有更多便利，也能以優惠價格搭乘高雄輕軌。