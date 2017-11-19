〈南部〉樂當志工16載 馬台證服務時數逾萬

2017-11-19

獲台東縣績優志工一等獎

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣志工團隊昨天大會師，同時表揚金馨獎績優志工，在台東縣民服務中心等多個單位服務十六年的志工馬台證，去年服務時數達一萬一千四百七十三小時，為志願服務總時數之首，六十六歲的馬台證說，週一至週五別人上班，她當志工，學得更多，也交了許多好朋友。

縣長黃健庭表示，目前全縣志工隊有一百七十八隊，志工人數有一萬一千四百五十四人，一○五年度全縣志工服務時數累計逼近九十九萬小時，服務人次更高達一百九十八萬人次，在各領域、機關及場合，都可看到志工們的身影，為鼓勵縣內績優志工，「金馨獎」舉辦迄今屆滿二十年，每年此時透過聚會，凝聚志工們的感情。

昨天上午縣內各志工隊大會師，雖然志工以退休人員為最大宗，每支志工隊伍就像年輕運動員般，進場大玩創意，還一起跳時下流行的「抖肩舞」。

社會處表示，今年的績優志工獎項有卓越獎、金馨獎及一、二、三等獎，一等獎得主馬台證服務年資有十六年五個月，時數卻高達以上萬小時，另外金馨獎得主呂銘蘭、林安山，及二等獎得主邱山美、林金花都是七十五歲以上的高齡志工，全縣共有一百四十六位志工獲獎。

服務時數最高的馬台證表示，自己是家庭主婦，原本在家相夫教子，九十年得知台東監理站需要志工，開啟了志工服務，只要哪裡需要就往哪裡去，榮民服務處、卑南衛生所、台東戶政卑南辦公處到縣民服務中心，別人一週五天上班日，對她而言是志工日，上、下午排滿班，有時連中午也排班當志工。

馬台證說，都在公家機關當志工，每個機關業務都不一樣，學得多元，又能服務社會、交朋友，老公、兒女都支持，越做越開心，有時遇到親朋好友有監理或戶政業務疑問，還能當起小老師，當志工收穫大於付出。