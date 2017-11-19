〈台北都會〉一拖兩年 忠孝東路公車專用道拆除

2017-11-19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市忠孝西路公車專用道閒置八年，台北市長柯文哲上任後，雖下令火速拆除忠孝西路公車專用道，但隔街比鄰的忠孝東路公車專用道卻拖延兩年後，才在昨天上午拆除，預計今天凌晨完工復舊，拆除的部分將劃設槽化線，並不會讓忠孝東路拓寬或增加車道數。

昨上午八時許，工人、機具相繼運往車水馬龍的忠孝東路，展開忠孝東路公車專用道（鎮江街至林森南路段）的拆除作業。新工處表示，整體施工規劃流程，從十八日上午九時整開始拆除，約晚間六時完成站台回填作業，為減低交通影響，選擇十九日凌晨再進行路面銑鋪復舊。

至於為何忠孝東、西路公車專用道，柯文哲只先拆西邊，又拖了兩年後，東邊到昨天才動工拆除？交通局規劃科長黃惠如表示，最初規劃希望大眾運輸工具能有專用的道路，因此在各幹道設有公車專用道，但二○○六年忠孝西路公車專用道完工後，台北車站周邊捷運松山線、機場捷運等工程還在施工，二○○七年在郝市府時期決議暫緩使用。

直到二○一四年柯市府上任，發現台北車站公車站每小時有兩百多班車，公車專用道至少需要兩個車道，在配置不符合需求情況下，決定先拆除台北車站旁的忠孝西路公車專用道，等到西區門戶計畫路線定型後，再檢討忠孝東路公車專用道已無留存必要，最後決議忠孝東、西路公車都靠路側行駛，因此在道路中的忠孝東路公車專用道也一併拆除。