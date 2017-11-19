〈台北都會〉《首長營開講》柯：討厭亮點政治 有連任壓力

2017-11-19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲就任將屆滿三周年，北市府昨舉辦首長策勵營，回顧過去施政，柯文哲致詞時表示，明年拚連任仍有壓力，要再想一想最後一年要做什麼；但他強調，他討厭亮點政治，政治應落實在生活，積小勝為大勝，並且要反省改進，把小缺點改掉，防止積小敗為大敗。但柯也坦言，還是有連任壓力，要反省過去三年，展望未來。

昨假日一早，精神看來相當不錯的柯文哲出席首長策勵營，原訂發表五分鐘談話，結果話匣子一開，滔滔不絕分享近三年擔任市長的心得，足足講了十五分鐘，坐在台下的局處首長個個專注聆聽。

外科醫師出身的柯文哲說，外科醫生每天檢討有一句話「若是重來一遍可以怎麼做」，把錯誤修正、完全改進就是外科文化，他要把外科文化引進政治文化，希望把過去三年市政好的壞的都檢討一下，若重來一遍有哪裡可以改進，並討論任期最後一年要做什麼。他坦言，還是有連任壓力，要反省過去三年，展望未來。

柯文哲說，議會常問他的亮點政治是什麼，但他反對亮點政治，要亮的話放煙火最炫、最亮。他認為政治是落實在生活，因為「積小勝為大勝，積小敗為大敗」，不要幻想單一事情可以扭轉全局，成功沒有偶然，把小缺點改掉。

他舉例世大運為何成功，除了颱風轉向，場館、食安、交通等基本功都有做好。柯文哲進一步說，內湖大彎北段違法商業宅就是積小敗為大敗的例子，不是一天造成，他很少去干涉局處首長的政策、人事，像是勞動局長賴香伶發文批評一例一休政策時讓他嚇到，但希望每名首長站在專業角度做好各局處的業務，顧好基本盤。

最後，柯文哲提到「多難興邦」，作戰最忌諱從高點往下走，因此要讓團隊隨時保有危機感，去解決問題，在現實與理想的取捨，就是堅持理想但做最小與必要的妥協。