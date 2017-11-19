〈台北都會〉議員看柯：勤跑基層重藍輕綠

2017-11-19

柯看丁：參選是每個人的權利

〔記者蕭婷方、蔡亞樺／台北報導〕前國民黨立委丁守中宣布參選，北市長柯文哲昨接受媒體訪問時表示︰「參選是每個人的權利，專心市政就是最好的連任準備」。不過，就有議員私下透露，柯近期積極備戰二○一八北市長選舉，勤跑婚喪喜慶活動「接地氣」；「但柯也看人跑」，據他觀察，有重藍輕綠的傾向。

近來不少藍營議員私下透露，「柯文哲最近跑很勤，你邀請他就會跑」，偶爾還會帶著市長室主任蔡壁如，里長、友好議員人情紅白帖也都親自出席，甚至會逐桌敬酒、打招呼。

據了解，不僅紅白帖場合，柯市府私下也花不少力氣與宮廟互動，除大型廟慶由柯文哲親自出席、給足面子，還會私下「交官」，偶爾還會與廟方董事長「關起門來深聊」超過一小時；近期有宮廟改選出政黨色彩偏藍的新主委，也與市府維持良好互動。不過也有聲音私下抱怨，柯文哲會「看人跑，大小眼」。

藍營議員也觀察，柯雖然與綠營關係生變，民進黨籍里長基層反彈聲浪大，不過觀察他出席鄰里活動人氣還是很高，國民黨內市長人選「要拚很難」，尤其在雙城論壇後藍營選民態度鬆動，還是要與市府維持良好互動。還有國民黨籍里長說，以往行政區內藍營里長群組，「大家都罵市長，最近罵最兇的也開始幫柯說話」。

至於綠營，不少民進黨籍立委則抱怨，柯上次大選由民進黨籍議員「帶著跑基層」，拉抬聲勢，現至各區低調跑基層，都不會告知綠營議員。