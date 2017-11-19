〈台北都會〉國民黨丁守中參選北市長 張善政當顧問

2017-11-19

丁嗆柯：恢復敬老金

〔記者蕭婷方、蔡亞樺、鄭鴻達／台北報導〕明年台北市長選戰被視為國民黨能否再起的關鍵一役，前立委丁守中昨率先舉行記者會表態參選下屆台北市長，以往被外界看好為台北市長人選之一的張善政，未來將擔任丁的顧問，並於會上強調「早說自己不會參選」；而國民黨立委蔣萬安連番稱讚「很好啊！」並強調自己目前專心做好國會工作。丁在記者會上頻嗆柯，強調將恢復被柯砍掉的重陽敬老金，還說自己絕對不反商。

丁守中從一九九四年起，四度爭取國民黨台北市長候選人提名，首次對上前市長黃大洲、一九九八年、二○○六年及二○一四年分別對上前市長馬英九、郝龍斌及黨中央委員連勝文，但都敗陣；此番第五度力拚黨內提名，就以「永不妥協 拚台北的驕傲」為主題。

前行政院長張善政、毛治國、前勞動部長陳雄文、前政委馮燕及前衛生署署長葉金川等人均到場力挺，並擔任丁的市政顧問，分別為智慧城市、市政建設、大眾運輸、社福及醫療政策提供意見；國民黨籍立委羅明才、李彥秀、蔣乃辛，北市議員歐陽龍、吳志剛、厲耿桂芳等十多名議員也到場支持。

丁於會上發表政見，承諾當選後要恢復被柯砍掉的重陽敬老金政策，強調自己絕對不反商，將增加與企業合作程度，和市長柯文哲隔空交火意味濃厚。丁也提出訂定「最低生活工資」，主張北市生活費較高，勞工薪資要依照北市生活物價指數訂定。

據傳藍營目前至少有六名戰將有意批上戰袍，丁自信回應，黨內有初選制度，才能選出最強的人選，只要有公平的初選制度，就沒問題；面對媒體追問，若初選沒過，是否會脫黨參選？丁則笑說，不會，這問題不可能發生。

羅智強：交給選民決定

至於日前已表態將參加黨內初選的前總統府副秘書長羅智強回應，自己的想法一直很清楚，理念的勝利，比個人的勝利重要，「丁守中很優秀，羅智強也不差」，到底誰最有勝算、最適合代表藍軍，就交給選民決定。

蔣萬安稱讚：很好啊

國民黨立委蔣萬安則連番稱讚「很好啊！」並強調自己目前專心做好國會工作；立委李彥秀則讚丁為這一戰準備很久，並強調只要黨內有公平機制選出最可能勝選的人選，「不管是誰都責無旁貸」；立委曾銘宗則說，丁在國會的表現有目共睹，他也表示歡迎。

組發會：不急著提名

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華昨受訪表示，日前開過中央提名協調小組會議，台北市黨部報告，評估民進黨與台北市長柯文哲的競合關係還沒確定，建議提名工作不急著決定，台北市如果有兩人以上參選就協調，協調成功就提名，協調不成走初選，黨中央一定要找出最有勝選機會的人。