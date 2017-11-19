〈台北都會〉周錫瑋批競爭不公 侯友宜︰做好市政是責任

2017-11-19

周︰反對利用行政資源跑選舉

〔記者翁聿煌、賴筱桐／新北報導〕有意參選下屆新北市長的前台北縣長周錫瑋，昨表示「地方首長對選舉有絕對操作權的時代已經過去」，影射市長朱立倫不該影響黨內提名；他也暗批副市長侯友宜利用行政資源跑選舉行程。對此，朱立倫回應說，國民黨下屆市長人選應尊重民意決定；侯友宜表示，他是副市長，「把市政認真做好是我的責任」。

媒體報導，國民黨主席吳敦義否認支持周錫瑋參選新北市長，並說「新北市人選尊重朱立倫的想法」，周錫瑋昨參加五股濕地活動時被媒體問及此事，他表示，「對於過去鼓勵他的人、但現在在黨主席的位置」，本來就應該保持中立，但他不認同吳敦義所說的「新北市人選尊重朱立倫的想法」，因為「地方首長對選舉擁操作權的時代已經過去了」！

對於媒體詢問「如果侯友宜參選，是不是該辭副市長？」周錫瑋說，不管是任何政黨，都應該放棄用行政資源、民眾的納稅錢讓別人當選，也不應該用上班時間進行選舉行程。

周錫瑋並說，他的政策中心將於二十三日在板橋區成立，在此之前，政策中心已運作多時，幫助他傾聽各界的聲音和「民眾的抱怨」，他宣布參選的時機尚未成熟，要等到有明確方向時才宣布。

朱︰一定行政中立 民意做決定

朱立倫昨天參加志工表揚活動時受訪說，周錫瑋所說「地方首長對選舉有絕對操作權的時代已經過去」，他相當贊同，這個時代是以民意做決定，行政一定是中立的，不可能有任何不公平的方式。

侯︰大家一起努力 市政就能更好

侯友宜表示，他現在是副市長，「把市政認真做好是我的責任」；另對於周錫瑋指新北市政還可以做得更好，侯友宜說，大家一起努力、加油，市政就能更好。