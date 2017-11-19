〈台北都會〉透早到校護童 彭美妹風雨無阻17年

2017-11-19

〔記者賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕新北市長朱立倫昨天表揚各級學校五二五位資深優良志工暨愛心服務站代表，在三峽區介壽國小服務的七十五歲彭美妹，十七年來風雨無阻，到校守護學童安全，她把每位學童當成孫子般的關懷，聽到孩子們親切喊她一聲「志工阿嬤」，就是快樂活力的泉源。

彭美妹回憶說，十七年前跟學校商借場地，老師鼓勵她當志工，她一口答應，沒想到一做就十七年，負責晨間六點到七點半時段，因為提早到校的孩子沒有老師看顧，她把小朋友集中在中庭，等老師到校後再讓學童回到教室。

颱風天不停歇 細心安撫落單童

談到印象深刻的事，彭美妹說，有次颱風天，中央氣象局尚未宣布停班停課，但戶外刮強風、下大雨，她擔心小朋友的安危，仍然在早上六點到校，學校後來在上午臨時宣布停課，她等到家長把孩子接回才離校，未料在公車站時，一位女童哭泣說，「爸爸接她離校後又去上班了，家裡沒人陪伴」。彭美妹安撫女童情緒並折返回校，請老師聯繫家長，確認女童安全無虞後，她才放心離開。

「做志工很快樂，人生更圓滿、幸福！」彭美妹笑說，「我比別人擁有更多的孫子」，每天和孩子們相處，感覺自己越來越年輕，「一點都不覺得老！」

另外，新莊區豐年國小志工五十八歲吳秀美原本是家庭主婦，因緣際會成了校園志工，至今已服務二十三年，起初學校安排她協助整理教具，沒想到吳秀美整理得太乾淨，反而沒事可做，校方再安排她到健康中心學習基本照護技巧。

吳秀美 背孩子服務 教做捏麵人

吳秀美說，擔任志工期間懷了第三胎，坐完月子後放不下志工工作，索性背著孩子到校繼續服務；她曾參加造型氣球課程，每逢學校舉辦大型活動，就號召社區阿公、阿嬤一起吹氣球，把會場布置得活潑有朝氣，並入班教導學童捏麵人技藝，傳承傳統文化。

金佩華 課輔弱勢生 贊助太鼓隊

新莊區民安國小志工六十三歲金佩華，服務迄今十一年，為低年級學生加強國語與數學能力，並輔導弱勢學童課業，一○五年捐贈經費贊助學校太鼓隊，讓資源班學生有機會接觸不同的學習媒材，強化感覺統合能力及肢體協調性。

另外，市府昨天也辦理國際志工日活動，朱立倫到場感謝各領域、角落的志工們，表示默默付出、辛苦服務的精神令人感佩；他說，當志工不僅幫助他人、為社會帶來幸福，也讓自己生命更快樂、更有意義，新北市目前有一千一百個志工隊、十二萬七千多名志工，高齡銀髮族志工愈來愈多，志工服務讓人越老越快樂、越健康。