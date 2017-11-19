〈北部〉農地政策挨批選舉花招 陳金德：依法行政

2017-11-19

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德的農地政策引發極大爭議，前宜蘭縣政府農業處長楊文全，痛批陳未提出對策，退稅及懲罰自己過去的違規農舍，都是選舉花招；陳金德回應，一切回歸合法程序依法行政。

楊文全長期投入農村規劃，近幾年來在員山鄉深溝地區推行友善耕作，前縣長林聰賢執政時期，延攬他出任農業處長，民國一０四年四月，處長任內頒布「宜蘭縣興建農舍申請人資格及農舍建築審查辦法」，想遏阻農地炒作，卻招致反彈，辦法施行半年多便喊停，楊因此被撤換，任期僅一年多。

陳金德本月六日上任後，宣布退還違規農舍房屋稅加價稅金，並強調農地政策回歸法制面依法裁罰，首張罰單針對他過去違規經營民宿的農舍開鍘，自掏腰包繳交六萬元罰款，同時捐出縣長一年任期兩百多萬元薪資，給縣府蘭陽農業發展基金會，作為農地農用永續發展使用。

楊文全昨出席縣府勞工處舉辦的「青年vs友善農村」論壇，暢談他在宜蘭推展友善耕作的心得；他受訪時矛頭指向陳金德，抨擊陳接任代理縣長後，用盡各種選舉花招轉移焦點，感覺像做很多事，事實上根本沒有提出對宜蘭農業有幫助的政策。

楊文全：農舍違規怎不復原

楊文全認為，陳金德憑什麼說農地自治法規違憲，難道縣府的法規小組是笨蛋？既然要回歸法制面處理農地議題，陳的農舍違規事實依然存在，應立即恢復原狀，怎麼可以罰款完、捐完錢就想了事，難道想用「六萬塊護一生？」

陳金德：已非農舍所有權人

陳金德回應，他繳交六萬元罰款，起因於農舍擋土牆違規，發生在他擁有的期間，現在已非農舍所有權人，無法代為回答，至於宜蘭農業政策，一直都有延續性，政策沒有變動，只是在不同時期，用不同方法達成政策目標，現階段要回歸合法程序處理爭議，不要有過多政治聯想。