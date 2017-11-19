〈北部〉49桶廢棄物棄置 卓蘭住宅區臭翻

2017-11-19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣議員楊恭林接獲苗栗縣卓蘭鎮上新里里民陳情，指當地一處住宅區附近有塊空地有人堆置廢棄物，臭味瀰漫，讓附近約四十戶居民無法忍受。楊恭林向苗栗縣政府環保局與大湖警分局反映前往稽查，發現現場堆置四十九桶桶裝銅廢液以及樹脂，將依違反廢棄物清理法將行為人移送法辦。

苗栗縣環保局秘書蔡政勳說，存放銅廢液、樹脂的地方是開放式空間，平日作為維修農機具之用。行為人八月底時向地主借場地堆放，當時表明只放一天，豈料一直沒有前往移置，導致樹脂變乾，發出惡臭影響居民。

楊恭林表示，存放銅廢液、樹脂的地方就位於住宅區道路旁，每天都有不少居民行經，「距離最近的住戶甚至只有十公尺！」楊恭林研判，可能是廢棄物堆放太久，最近開始散發出臭味，讓居民受不了向里長反映，要求解決居民困擾。

苗栗縣環保局廢棄物管理科長沈鳳臺表示，此案中的樹脂應該是橡膠相關產業的副產品，而銅廢液則是工業處理後的廢水，依照廢棄物清理法等相關規定，都不能隨意存放。

沈鳳臺指出，由於銅廢液含有重金屬，具有高度環境污染性，業者必須向環保主管單位申請，填寫廢棄物清理計劃書經核可後才能處理。而樹脂常會發出味道，時日一久變質後可能發出令人做噁的臭味。