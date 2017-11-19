〈北部〉銅鑼杭菊節登場 芋頭入菜飄香

2017-11-19

九湖台地湧人潮 花期到12月初

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉杭菊及芋頭進入盛產期，「銅鑼杭菊芋頭節︱菊祥如芋」活動，昨天及今天在九湖台地登場，杭菊花海美不勝收。雖然昨天天空不作美，但民眾熱情不減，賞花人潮湧現，連旅行社也將賞杭菊花海列入景點，大批遊客湧入爭先拍照，車潮塞爆銅鑼九湖台地周邊道路，賞花期到十二月初結束。

昨天開幕儀式首先由「妤芊舞蹈團」演出「花團錦簇」，帶來喜慶氛圍，隨後在苗栗縣長徐耀昌、農委會農糧署北區分署長蘇宗振、銅鑼鄉長謝其全、代表會主席李瑞廷、銅鑼鄉農會理事長張正秋等人，將現採杭菊花朵分享遊客，歡迎各地遊客到銅鑼做客。

昨天雖然天雨，九湖台地仍湧入一波波賞花人潮，有些全家出動，紛紛在杭菊花海前合影留念，杭菊田間的各式稻草人也很吸睛，妝點田間景致。

推廣在地特產 各農會辦展售

銅鑼家政班也以芋頭入菜，各式料理，令人食指大動；銅鑼市區的餐廳也提供芋頭美食料理，提供消費者不同選擇。

會場除有苗栗縣各農會特產展售，芋頭攤位也大熱賣，主辦單位在兩天活動中準備芋頭米粉及仙草雞湯等料理各一千份，現場大排長龍，讓遊客品嘗在地美味。

徐耀昌指出，由於暖冬影響、火鍋業尚未進入旺季，使得芋頭相關加工品銷售不如以往，銅鑼及公館鄉出產的芋頭香甜綿密，也鼓勵縣內學校營養午餐、各餐廳業者、機關團體多多選用。

今下午四點前 賞菊免費接駁

銅鑼鄉農會推廣部主任葉金城說，今年杭菊種植面積約五十公頃，杭菊花季較短，還搭配了波斯菊、向日葵等景觀作物，花期約至十二月初，欲前往賞花民眾應把握時機，今天的活動，上午八點半到下午四點在銅鑼火車站有賞菊專車免費接駁。

銅鑼鄉農會總幹事曾義孝指出，今年杭菊產量二萬多斤，每斤售價在一千六百至一千八百元之間，由於銅鑼杭菊推行無毒農法耕種，並通過農藥零檢出規範，呼籲消費者購買杭菊時請認明「銅鑼鄉產地團體商標」，或直接向銅鑼鄉農會訂購，避免進口杭菊混充，以確保台灣在地安心農產。